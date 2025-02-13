İsrail saldırı hazırlığında: İran'ın nükleer tesisleri hedefte

Amerika'nın önde gelen Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD istihbarat örgütleri, İsrail'in bu yıl İran'ın nükleer tesislerine önemli saldırılar düzenlemeyi planladığını öne sürdü.



Raporda, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru İsrail'in İran'a saldırma riskinin arttığı belirtildi.



İran'ın askeri altyapısının son dönemde "zayıfladığı" belirtilen raporda, İsrail'in bu zayıflıktan yararlanmak istediği aktarıldı.



İki istihbarat kaynağına göre, İsrail hükümeti Trump yönetimini saldırıları desteklemeye zorlayacak. Bu nedenle Trump'ın eski Başkan Joe Biden'dan daha fazla saldırıya katılma olasılığı bulunuyor.



Karmaşık yapıları nedeniyle İran'ın ağır tahkimatlı nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırıda ABD'nin askeri destek ve mühimmatına ihtiyaç duyulacağı da belirtildi.

İSRAİLLİ YETKİLİLER SALDIRMAK İSTİYOR



İsrailli yetkililer, İran'a karşı daha agresif bir tutum izlenmesi gerektiğini düşündüklerini defalarca vurguladı.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İran, nükleer tesislerine yönelik saldırılara her zamankinden daha fazla maruz kalıyor. En önemli hedefimize ulaşma fırsatımız var: İsrail Devleti'ne yönelik varoluşsal tehdidi engellemek ve ortadan kaldırmak." diye konuşmuştu.



İran da geçmişte nükleer tesislerinin vurulması halinde misillemede bulunacağı tehdidinde bulunmuştu.



Aralık ayında, ABD istihbarat topluluğu İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelebileceğine dair şimdiye kadarki en sert uyarısını yapmıştı.