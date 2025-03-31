İsrail saldırıları bayramın 2. gününde de durmadı: 12 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürüyor.



Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Han Yunus kampında "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı.



Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde "en-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.



Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.



İsrail ordusunun, dün, bayramın birinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.