İsrail saldırıları bugün 26 Filistinli'yi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden bombardımanında bugün en az 26 Filistinli daha hayatını kaybetti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de can kaybı en az 38 bin 153'e yükseldi.

Filistinli sağlık yetkilileri bugün, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şehri'ndeki Şeyh Radvan mahallesinde bir evi vurduğunu ve sekiz kişinin öldüğünü bildirdi.



Kaynaklar, Gazze Şehri'nin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlenen bir başka İsrail saldırısında altı kişinin daha hayatını kaybettiğini ekledi.



Gazze Şehri'nin batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise üç Filistinli daha hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı.



Gazze'nin Tuffah ve Zeitoun mahallelerindeki apartmanlara düzenlediği bombardımanda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Öte yandan tıbbi kaynaklar, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Zawaida'da bir eve düzenlediği hava saldırısında altı kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu aktardı. Bir başka saldırıda ise Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında dört kişi yaralandı.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir postaneye yönelik İsrail saldırısında da dört kişi yaralandı.