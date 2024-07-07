İsrail saldırıları bugün 26 Filistinli'yi daha öldürdü

Gazze Şeridi'nde 275 gündür devam eden saldırılarda bugün de can kayıpları yaşandı. Evleri hedef alan İsrail bombardımanlarında 26 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail saldırıları bugün 26 Filistinli'yi daha öldürdü

ordusunun Şeridi'ne yönelik devam eden bombardımanında bugün en az 26 Filistinli daha hayatını kaybetti.

7 Ekim'den bu yana 'de can kaybı en az 38 bin 153'e yükseldi.

Filistinli sağlık yetkilileri bugün, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şehri'ndeki Şeyh Radvan mahallesinde bir evi vurduğunu ve sekiz kişinin öldüğünü bildirdi.

Kaynaklar, Gazze Şehri'nin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlenen bir başka İsrail saldırısında altı kişinin daha hayatını kaybettiğini ekledi.

Gazze Şehri'nin batısında bir eve düzenlenen saldırıda ise üç Filistinli daha hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı.

Gazze'nin Tuffah ve Zeitoun mahallelerindeki apartmanlara düzenlediği bombardımanda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan tıbbi kaynaklar, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Zawaida'da bir eve düzenlediği hava saldırısında altı kişinin öldüğünü ve yaralıların olduğunu aktardı. Bir başka saldırıda ise Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında dört kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir postaneye yönelik İsrail saldırısında da dört kişi yaralandı.

Saldırıların 275. günü: Gazze’de can kaybı 38 bin 153’e yükseldi

Saldırıların 275. günü: Gazze’de can kaybı 38 bin 153’e yükseldi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Filipinler ve Japonya önemli bir savunma anlaşması imzaladı

Filipinler ve Japonya önemli bir savunma anlaşması imzaladı

Haziran ayı rekor kırdı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilir

Haziran ayı rekor kırdı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilir

İsrail, Gazze kentinin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi

İsrail, Gazze kentinin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi

Batı Şeria'daki İsrailli saldırganlar Filistinlilere ait mülkleri hedef aldı

Batı Şeria'daki İsrailli saldırganlar Filistinlilere ait mülkleri hedef aldı

Fransa'da erken genel seçimler | Sol ittifak birinci çıktı: Başbakan Attal istifasını açıkladı

Fransa'da erken genel seçimler | Sol ittifak birinci çıktı: Başbakan Attal istifasını açıkladı

Demokratlar'dan Biden'a çekilme baskısı: "Harris ezici çoğunlukla kazanabilir"

Demokratlar'dan Biden'a çekilme baskısı: "Harris ezici çoğunlukla kazanabilir"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...