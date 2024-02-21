İsrail saldırıları sürüyor: Can kaybı 29 bin 313'e çıktı

Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta bir sivil aracı vuran son İsrail saldırılarında en az 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu can kaybının 29 bin 313'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 69 bin 333 olarak kaydedildi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik savaşı, hedeflerine ulaşmadan durdurması yönündeki hiçbir "iç ya da dış baskıya boyun eğmeyeceğini" söyledi.



Netanyahu, "Rehinelerin ne pahasına olursa olsun serbest bırakılması anlaşması da dahil olmak üzere tüm hedeflerimize ulaşmadan önce savaşı durdurması için İsrail'e içeriden ve dışarıdan çok fazla baskı var" dedi.

İsrail başbakanı şunları ekledi: "Hamas'ın bizden talep ettiği ve İsrail devleti için yenilgi anlamına gelecek olan hayali bedel de dahil olmak üzere hiçbir bedel ödemeye hazır değiliz."