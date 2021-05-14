İsrail saldırılarında 122 can kaybı

İsrail Gazze'ye yönelik bombardımana yeniden başladı. İsrail, operasyonun başından bu yana Gazze'ye 600'den fazla hava saldırısı düzenledi.



Birleşmiş Millerler 200'den fazla konutun yıkıldığını ya da ağır hasar gördüğünü açıkladı. En az üç yüksek bina yerle bir edildi.



Can kaybı ise 122'ye yükseldi. Ölenler arasında 31 çocuk ve 20 kadın var. 900'dan fazla sivil de yaralandı. Gazze'ye saldırılar sürerken Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi.

Filistinliler saldırıları protesto etmek için sokağa çıktı. El Halil'de İsrail güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşanıyor. İsrail askerlerinin müdahalesinde 7 Filistinli gösterici yaşamını yitirdi.