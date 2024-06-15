İsrail saldırılarında 253. Gün: Can kaybı 37 bin 296'a çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yoğun saldırıları devam ediyor. Saldırıların 253'ncü gününde Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı. Son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 30 kişi öldü, 95 kişi yaralandı.

İsrail saldırılarında 253. Gün: Can kaybı 37 bin 296'a çıktı

ordusunun Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 296'ya yükseldi.

'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 253 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 95 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 296'ya yaralı sayısının 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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