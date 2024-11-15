İsrail saldırılarında 31 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarında 31 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, güneydeki Nebatiye bölgesindeki Arabsalim’de Sivil Savunma Derneği’ne ait bir noktaya yapılan saldırıda 4’ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Baalbek’teki Şaab Mahallesi’nde ise 5’i kadın toplam 8 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA, Sur’da bir evin hedef alındığını ve burada 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Sur’un Kana bölgesine yönelik hava saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi. Nebatiye’ye düzenlenen saldırıların, savaşın başlamasından bu yana en şiddetli saldırılar arasında olduğu aktarıldı.

Öte yandan ’in Sur kenti yakınlarında bulunan Nasır Selahaddin Camisi’ni de hedef aldığı ve camiyi tamamen yıktığı belirtildi. Baalbek’te Duris bölgesinde bir sivil savunma merkezi yakınında gerçekleştirilen saldırıda da hasar meydana geldiği bildirildi.

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