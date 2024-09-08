İsrail saldırılarında 338'inci gün: Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye yükseldi

Gazze'de can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 40 bin 972'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, saldırılarda 94 bin 761 kişinin de yaralandığını kaydetti.



Açıklamada, “İsrail güçleri son 24 saat içinde ailelere yönelik üç katliamda 33 kişiyi öldürdü ve 145 kişiyi de yaraladı. Kurtarma ekipleri kendilerine ulaşamadığı için çok sayıda insan hala enkaz altında ve yollarda mahsur kalmış durumda” denildi.



İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes çağrısı yapan kararına rağmen, Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor.



Gazze'ye yönelik devam eden abluka ciddi gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açarak bölgenin büyük bölümünü harabeye çevirdi.



İsrail, Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya.