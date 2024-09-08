İsrail saldırılarında 338'inci gün: Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden Gazze saldırılarında  can kaybı 40 bin 972'ye yükseldi. Saldırılarda 94 bin 761 kişi de yaralandı.

İsrail saldırılarında 338'inci gün: Gazze'de can kaybı 40 bin 972'ye yükseldi

'de can kaybı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 40 bin 972'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, saldırılarda 94 bin 761 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Açıklamada, “İsrail güçleri son 24 saat içinde ailelere yönelik üç katliamda 33 kişiyi öldürdü ve 145 kişiyi de yaraladı. Kurtarma ekipleri kendilerine ulaşamadığı için çok sayıda insan hala enkaz altında ve yollarda mahsur kalmış durumda” denildi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes çağrısı yapan kararına rağmen, Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'ye yönelik devam eden abluka ciddi gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına yol açarak bölgenin büyük bölümünü harabeye çevirdi.

İsrail, Gazze'deki eylemleri nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya.

Batı Şeria'da baskınlar sürüyor: İsrail ordusu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı

Batı Şeria'da baskınlar sürüyor: İsrail ordusu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Kontenjanlar boş kaldı: Ek tercihte nelere dikkat edilmeli?

DÜNYA HABERLERİ

Çin, Ay'da araştırma üssü kurmak için uzaya örnek tuğla gönderecek

Çin, Ay'da araştırma üssü kurmak için uzaya örnek tuğla gönderecek

İsrail kabinesi toplandı: Netanyahu'nun gündemi Ürdün sınırındaki saldırı

İsrail kabinesi toplandı: Netanyahu'nun gündemi Ürdün sınırındaki saldırı

Mavi Hat'ta gece saldırıları: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı bombardıman

Mavi Hat'ta gece saldırıları: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı bombardıman

Batı Şeria'da baskınlar sürüyor: İsrail ordusu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı

Batı Şeria'da baskınlar sürüyor: İsrail ordusu 35 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki zeytin ağaçlarını tahrip etti

İsrailli yerleşimciler Filistin köyündeki zeytin ağaçlarını tahrip etti

CIA'dan Batılı liderlere: "Putin bir kabadayı, ondan korkmayın"

CIA'dan Batılı liderlere: "Putin bir kabadayı, ondan korkmayın"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...