İsrail saldırılarında 380. gün : Can kaybı 42 bin 603’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 17 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 603’e, yaralı sayısının ise, 99 bin 795’e yükseldiğini bildirdi.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 158 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.



İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybının 42 bin 603’e, yaralı sayısının ise 99 bin 795’e yükseldiği bildirildi.