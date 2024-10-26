İsrail saldırılarında 386. gün: Can kaybı 42 bin 924’e yükseldi

İsrail ordusu'nun Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıların 386'ncı gününde can kaybı 42 bin 603’e yükseldi.

İsrail saldırılarında 386. gün: Can kaybı 42 bin 924’e yükseldi

ordusu'nun Şeridi'ne yönelik bombardımanı 7 Ekim 2023 tarihinden beri aralıksız devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 42 bin 924’e, yaralı sayısının ise 100 bin 833’e yükseldiğini bildirdi.

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