İsrail saldırılarında bir günde 33 Filistinli yaşamını yitirdi

Ateşkes tartışmalarının yanı sıra insani krizin de sürdüğü, bir yandan da katliamının devam ettiği Gazze'de İsrail ordusunun sandırıları da devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli noktalarına dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hastane kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde Nedim ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ise Filistinli "Bereş" ailesinin evi vuruldu, 16 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılarda yaralananların durumunun ağır olduğu, can kaybının artabileceği aktarıldı.

ATEŞKES ÇABASI ÇIKMAZA GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes için öneri sunmuştu.

Ancak ateşkes çabaları bir kez daha çıkmaza girdi.

Hamas, kalıcı ateşkes talep ederken İsrail buna karşı çıkıyor.