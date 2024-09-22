İsrail saldırılarında Gazze'de 43 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İsrail, 21 Eylül Cumartesi sabahından itibaren bölgeye birçok hava saldırısı gerçekleştirdi. Baldırılarda, 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere toplam 43 Filistinli hayatını kaybetti, 9'u çocuk olmak üzere en az 30 kişi yaralandı.



Refah kentinde gerçekleşen bir bombardıman sırasında İsrail'in hedef aldığı ilaç deposunda, Sağlık Bakanlığı'na bağlı dört personel yaşamını yitirdi.



Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlenen saldırılarda ölen sağlık personeli sayısının 990’ı geçtiğini ifade etti.



İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 16.795’i çocuk, 11.378’i kadın olmak üzere toplamda 41.391 Filistinli hayatını kaybederken, 95.760 kişi yaralandı.



Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu tahmin edilirken, halkın sığındığı hastane ve okullar gibi sivil altyapı unsurlarının hedef alındığı ve büyük tahribat yaşandığı bildiriliyor.