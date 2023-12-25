İsrail saldırılarında ölen BM personeli sayısı 142’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, saldırılarda hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) personeli sayısı da her geçen gün artıyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde ölen BM personeli sayısının 142’ye yükseldiği bildirilerek, “Ekiplerimiz ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için imkansızı başarıyor. Çoğu aileleriyle birlikte Gazze'de öldürülen 142 UNRWA personelinin yasını tutuyoruz” denildi.