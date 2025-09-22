İsrail saldırılarını genişletiyor: 3. tümen de Gazze şeridine girdi

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada 162. ve 98. tümenlerin ardından 36. tümenin de Gazze şehrine girdiği belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada yeni tümenin bölgeye girişini kolaylaştırmak için çok sayıda hedefe saldırı düzenlendiği aktarıldı.



Ordu sözcüsü Effie Defrin, operasyon kapsamında 550 binden fazla sivilin Gazze Şehri'nden güneye göç ettiğini duyurdu.

"AVRUPA, BATI ŞERİA KONUSUNDA İSRAİL'İ UYARDI"



Diğer yandan İsrail basını, Avrupa ülkelerinin İsrail'i Batı Şeria konusunda uyardığını yazdı.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Avrupalı yetkililer, hükümetin Batı Şeria’da ilhak planlarını gündeme getirmesi üzerine İsrail tarafına uyarı mesajı iletti.

Haberde yetkililerin, "Eğer (Başbakan Binyamin) Netanyahu ve hükümeti Orta Doğu’da inşa edilen her şeyi yıkmak istiyorsa bunun sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



