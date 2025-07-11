İsrail saldırılarının bilançosu açıklandı: 798 Filistinli yardım beklerken öldü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail’in saldırı ve işgali altındaki Gazze’de en az 798 Filistinlinin son altı hafta içinde insani yardımlara ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı. BM’nin açıklamasında, bu can kayıplarının 615’inin İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yardım dağıtım bölgelerinin yakınlarında yaşandığı ifade edildi.



İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen medya brifinginde, 27 Mayıs’tan 7 Temmuz tarihine kadar 615’i yardım dağıtım merkezlerinin yakınlarında olmak üzere 798 can kaybının kayıtlara geçtiğini söyledi. Shamdasani, 183 kişinin ise olasılıkla yardım konvoylarının rotası üzerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.



“YARALANMALARIN ÇOĞU ATEŞLİ SİLAH KAYNAKLI”



İsrail’in Gazze’ye uyguladığı 11 haftalık yardım ablukasının ardından mayıs ayının sonundan bu yana yardım dağıtımlarına başlayan vakıf, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, BM’nin açıkladığı sayıların "yanlış ve yanıltıcı" olduğunu ileri sürdü. Vakıftan bir sözcü, konuya ilişkin açıklamasında, “Gerçek şu ki yardım alanlarına yönelik ölümcül saldırıların çoğu BM konvoyları ile bağlantılı” iddiasında bulundu.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin paylaştığı sayılar, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerden, mezarlıklardan, ailelerden, Filistinli sağlık makamlarından, sivil toplum kuruluşları ve sahadaki ortaklarından alınan bilgiler gibi bir dizi kaynağa dayanıyor.



Shamdasani, yardım dağıtım noktalarının olduğu bölgelerde yaşanan yaralanmaların çoğunun ateşli silahla yaralanma şeklinde gerçekleştiği bilgisini de verdi.



“VAHŞET SUÇLARI İLE İLGİLİ ENDİŞELERİMİZİ DİLE GETİRDİK”



Sözcü, “İnsanların gıda gibi temel maddeler için sıraya girdiği yerlerde işlenen ve işlenme riski olan vahşet suçlarına ilişkin endişelerimizi dile getirdik” dedi.



Gazze İnsani Yardım Vakfı’ndan bugün yapılan açıklamada ise beş haftada Gazze’deki Filistinlilere 70 milyon yemek dağıtıldığı, diğer insani yardım gruplarının “yardımlarının neredeyse hepsinin” Hamas veya başka gruplar tarafından “yağmalandığı” ileri sürüldü.

