İsrail saldırısı altındaki Gazze'de naylon çadırlarda yaşam savaşı

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde, İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.



Yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.



Havadan ve karadan bombalanan bölgede göçe zorlanan siviller, soğuk ve yağmuru geçiren yırtık, sökük çadırlarda yaşıyor.



Açlık ve susuzluktan sonra kış aylarının başlamasıyla dondurucu soğukla boğuşan çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere çadır hayatına mahkum edilen siviller, soğuk, yetersiz beslenme ve buna bağlı çeşitli hastalıklardan muzdarip.

