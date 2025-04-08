İsrail saldırısında ağır yaralanan bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun dün Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar olan gazeteci Ahmed Mansur yaşamını yitirdi.



İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci ölmüş, 9'u gazeteci 10 kişi yaralanmıştı.



Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarılmıştı.



Ahmed Mansur'un ölümüyle İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 211'e yükseldi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.