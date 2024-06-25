Hamas lideri Heniye'nin kız kardeşi İsrail saldırısında öldü

Saldırılarda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin kız kardeşi Zahr Abdusselam Heniyye'nin de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, mülteci kampında Heniye'nin ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ev tamamen yıkılırken Haniye'nin ailesinden 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Vurulan okuldan, aralarında çocukların da olduğu beş kişinin cesedinin sivil savunma ekipleri tarafından çıkarıldığı ve ed-Derec Mahallesi'nde bombalanan Abdulfettah Hamud Okulu'nda altı sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Haberde, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde de İsrail ordusunun saldırdığı bir evden iki kadının cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Refah kentinin batısına yönelik saldırılarda bir genç yaşamını yitirdi.

Han Yunus'taki bombardımanda da çoğu çpocuk ve kadın olmak üzere hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 626 Filistinli öldü, 86 bin 98 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.