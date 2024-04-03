İsrail saldırısında hayatını kaybeden yardım çalışanları kimler?

BİRİ FİLİSTİNLİ ALTISI AVRUPALI



25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Abutaha'nın yakın arkadaşı Hassan, BBC'ye verdiği demeçte, "Mültecilere insani yardım sağlayan bir organizasyonla çalışmaktan mutluydu, ölümünle kalbimiz kırıldı. Geçişinle bizi incittin ve seni asla unutmayacağız" dedi.



Arkadaşları arasında "Zomi" olarak bilinen 43 yaşındaki Avusturalyalı Lalzawmi Frankcom, sosyal medya paylaşımlarında, 2022'deki Pakistan ve Bangladeş'teki sel sularında ve bir önceki yıl Haitili yüksek kesimlere yardım götüren bir motosiklet konvoyunda görünüyor.



Reuters'a konuşan arkadaşı Bryan Weaver, "Onun için mükemmel bir işti, hayatlarının belki de en zor dönemini yaşayan insanlara sıcak yemek servisi yapabiliyordu. Seni odadaki tek kişi gibi hissettirirdi" diye konuşturdu.



Ailesi de "Onunla birlikte olduğunuzda odadaki tek kişi gibi hissettirirdi" diyerek, Zomi'nin merhamet, cesaret ve sevgi mirası bıraktığını belirtti.



POLONYA'DAN GİTTİ



35 yaşındaki Damian Sobol, bir yardım çalışanı olarak, Polonya'nın güneydoğusundaki Przemyśl şehrinde yaşıyordu.



Şehrin belediye başkanı Wojciech Bakun, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu harika genç adamı tanıyan insanların şu anda hissettiklerini tarif etmek için kelimeler yok" diye yazdı.



Sobol, ölmeden aylar önce, Gazze'ye gidecek yardım malzemelerini, su sistemleri, mutfak ekipmanları ve yemekler de dahil olmak üzere listeleyen videolarda görüldü.



İNGİLİZ ORDUSUNDA GÖREVLİYDİLER



İngiliz vatandaşları James Kirby, John Chapman ve James Henderson ise World Central Kitchen'ın ümü güvenlik ekibinin bir parçasıydı.



İngiltere medyası, üçünün de İngiliz ordusunda eski askerler olduğunu ve İngiltere merkezli Solace Global adlı firma için özel güvenlik yüklenicisi olarak çalıştıklarını bildirdi.



47 yaşındaki Kirby, bir ordu gazisiydi ve ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bosna ve Afganistan'da görev yaptı.



Eski özel kuvvetler komandosu Chapman da 57 yaşında evli ve iki çocuk babasıydı. Ölmeden önce Gazze'de sadece birkaç hafta kaldı.



33 yaşındaki Henderson, İngiliz donanmasının elit savaş birimi olan Kraliyet Deniz Piyadelerinde altı yıl görev yapmıştı.



ABD VE KANADA ÇİFTE VATANDAŞI



33 yaşındaki Jacob Flickinger ise hayatını kaybeden yardım ekibinin bir parçasıydı.



ABD ve Kanada'nın çifte vatandaşı olan Flickinger için Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, saldırıları kınayan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.



Joly, Flickinger'ın ve meslektaşlarının ölümünden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini belirtti. İsrail'in Gazze'de yardım çalışanlarını öldürmesine Batı'dan tepki büyüyor Haberi Görüntüle