İsrail saldırısında iki Filistinli doktor öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 219 gündür devam ediyor. Ateşkes ve rehine takası görüşmelerinin çıkmaza düştüğü dönemde İsrail'in hava saldırıları hız kesmeden sürüyor.
Gazze sivil savunma teşkilatı yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrine düzenlediği hava saldırısında iki doktorun öldürüldüğünü bildirdi.
Teşkilat tarafından yayınlanan açıklamada, "Doktor Muhammad Nimr Qazaat ve oğlu Doktor Youssef, İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrine düzenlediği baskında öldürüldü. Doktorların naaşları Mescid-i Aksa Şehitler Hastanesi'ne nakledildi" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu yorum talebine yanıt vermedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail
- Gazze