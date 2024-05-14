İsrail saldırıyı savundu: "BM aracı savaş alanında seyrediyordu"

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ateş açtığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ait aracın "savaş alanında" seyrettiğini ve aracın rotasıyla ilgili orduya bilgi verilmediğini iddia etti.

İsrail saldırıyı savundu: "BM aracı savaş alanında seyrediyordu"

ordu sözcülüğü, askerlerin kara saldırısı başlattığı Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta BM aracına düzenlediği ve bir BM çalışanının öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ordu, ilk belirlemelere göre, "aracın daha önceden aktif savaş alanı olarak belirlenen bir alanda ilerlediğini ve kendilerinin taşıtın rotasıyla ilgili bilgilendirilmediğini" savundu.

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BM ARACINA SALDIRI

basınında dün çıkan haberlerde, Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda, bir BM çalışanının hayatını kaybettiği, saldırının henüz kim tarafından yapıldığının bilinmediği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklar ise üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca, İsrail güçlerince ateş açıldığını belirtmişti.

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190'I AŞKIN BM ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Biriminden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirmişti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istemişti.

Saldırıda öldürülen yardım çalışanı BM'nin saldırılarında öldürülen ilk uluslararası çalışanı oldu. Hayatını kaybeden BM çalışanı sayısı ise 190'ı aştı.

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