İsrail, Şam'a saldırı düzenledi: Savaş uçakları bir binayı vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırı düzenledi.



Uçaklar, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı.



Saldırı sırasında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.



İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.

