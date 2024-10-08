İsrail Şam'da bir binayı vurdu: 4 ölü

İsrail Ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı hedef aldı. Suriye basını hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Şam'da bir binayı vurdu: 4 ölü

, ’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.

Haberlerde, ayrıca İsrail’in saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerini hedef aldığı öne sürüldü.

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