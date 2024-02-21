İsrail Şam'ı bombaladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Suriye Devlet Medyası tarafından yapılan bir açıklamaya göre çok sayıda İsrail füzesi başkent Şam'ı vurdu. Saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Şam'ı bombaladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Devlet Medyası (SANA) bugün yaptığı açıklama ile tarafından ateşlenen füzelerin başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu.

Haber ajansı Şam'ın Kafr Soussa ilçesinde çok sayıda füzenin şehri bombaladığını bildirdi.

AFP haber ajansı ise saldırılarda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters ise saldırıda vurulan konutlar, okullar ve İran kültür merkezlerinin
bulunduğu bölgenin, güvenlik kurumları tarafından kullanılan yüksek
korumaya sahip büyük bir kompleksin yanında yer alıdığını aktardı.

Bölgenin birçok güvenlik teşkilatına ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Bölge, Şubat 2023'te de İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda
hedef alınmış, İranlı askeri uzmanlar öldürülmüştü.

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