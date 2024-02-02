İsrail Şam'ı vurdu: İran Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına hava bombardımanı düzenlediğini aktaran İran basını, saldırıda İran Devrim Muhafızlarının bir danışmanının öldüğünü duyurdu.

İsrail Şam'ı vurdu: İran Devrim Muhafızları üyesi öldürüldü

basınının aktardığına göre İran Devrim Muhafızlarının bir danışmanı, Şam yakınlarındaki saldırısında öldü.

devlet ajansı SANA, bu sabah erken saatlerde İsrail'in Şam yakınlarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Askeri kaynaklara dayandırılan habere göre İsrail savaş uçakları Golan Tepeleri üzerinden attığı füzelerle hedefleri vurdu. 

İran Devrim Muhafızları'nın, İsrail'i suçladıkları ölümcül saldırılar sonrası dün, üst düzey yetkililerini Suriye'den çektiği açıklanmıştı.

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