İsrail, Sana Havalimanı'nı vurdu: 3 ölü

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in başkent Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Düşman İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.



Yemen basını, İsrail'in Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki kuleyi ve pistleri bombaladığı aktardı. İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu Sana'daki havalimanının hizmet dışı kaldığı belirtildi.



Mesire televizyonu, İsrail'in başkent Sana ile Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.



İsrail ordusunun açıklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Yemen'de İran destekli Husilere yönelik saldırı planına onay verdiği belirtilmişti.



Planın onaylanmasının ardından İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Yemen'de "Husilere ait askeri hedeflere" hava saldırıları düzenlediği duyurulmuştu.