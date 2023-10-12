İsrail savaş kabinesi kurdu

Cumartesi günü Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan gerginlik topyekun savaşa doğru evriliyor. Aralıksız Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, kara harekatına geri sayıyor.



Olası operasyon öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu, muhalefet lideri Benny Gantz ile savaş kabinesi kurdu.



Birlik hükümeti adı verilen yeni kabineye 5 isim daha katıldı. Ayrıca, eski savunma bakanı olan Gantz ile mevcut Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Netanyahu'nun yer aldığı mini bir savaş kabinesi kuruldu.



Hükümetin diğer üyeleri rutin işlerle ilgilenecekken, bu 3 isim Hamas'a karşı savaşı yönetecek. Anlaşma sonrası Netanyahu ve gantz kamaralar karşısına geçti.



"Her Hamas üyesi kendini ölü bilsin" diyen netanyahu, Amerika'nın desteğinin kritik olduğunu söyledi.



Hükümetin yeni ortağı Gantz ise, "savaş zamanı" olduğunu vurgulayarak, Hamas'ı Gazze'den silip atacaklarını ifade etti.

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