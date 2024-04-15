İsrail Savaş Kabinesi üçüncü kez toplanıyor

İsrail hükümetinden bir kaynağa göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Türkiye saati ile 14.00'te savaş kabinesini üçüncü kez toplayacak.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, savaş kabinesi İran'ın hafta sonu insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e düzenlediği saldırılara yönelik muhtemel adımları değerlendirecek.



Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski savunma bakanı Benny Gatz ve bir dizi katılımcıdan oluşan kabine dün gece de toplanmıştı.



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