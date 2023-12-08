İsrail Savaş Kabinesi üyesinin oğlu Gazze'de öldü

Kara operasyonunu Gazze'nin genelini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusunun verdiği kayıplar da artıyor.

Son olarak savaşı yöneten isimlerden ülkenin eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlunun Gazze'nin kuzeyinde bomba patlaması sonucu öldüğü haberi geldi.

Gazze içindeki çatışmalarda 89 İsrail askeri öldü. Ordudan dün yapılan açıklamada, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlunun da Gazze'nin kuzeyinde öldüğü kaydedildi.

Eisenkot, 7 Ekim'deki Hamas baskını sonrası kurulan savaş kabinesinin halihazırda üyesi. Yani savaşı yöneten isimlerden biri. Bakanın 25 yaşındaki oğlu Meir'in, Cibaliye'deki bir tünel girişinde bombanın patlaması sonucu öldüğü belirtildi.