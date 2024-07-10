İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
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ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi.

Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı.

Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ NOKTASINI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

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