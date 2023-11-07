İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.



Savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.



İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.



HİZBULLAH İSRAİL'E ROKET ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ

Diğer taraftan, Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlatırken, roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi tarafından havada vuruldu.