İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan hava sahasını ihlal ederek ülkenin iç kesimlerine kadar girdi.
Savaş uçakları Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi üzerinde bir müddet alçak uçuş gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında da alçaktan uçtu.
HİZBULLAH İSRAİL'E ROKET ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİ
Diğer taraftan, Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri ve civarına en az 8 roket fırlatırken, roketlerin bazısı İsrail hava savunma sistemi tarafından havada vuruldu.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın saldırısına ağır topçu atışlarıyla karşılık vermeye başladı.
Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında bulunan Mercayun ilçesinin Ahmediye beldesinde bir saldırı medyana geldi.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan 20 roket nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, İsrail güçlerinin roketlerin atıldığı yerlere topçu atışı düzenlediği kaydedildi.
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