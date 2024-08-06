İsrail savaş uçakları Beyrut'ta: Ses duvarı yarım saatte 3 kez aşıldı

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinde yarım saat içinde üç kez ses duvarını aştı. Ses duvarının aşılması, kentte insanların kaçışmasına neden olan yüksek sesli patlamalara yol açtı.

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta: Ses duvarı yarım saatte 3 kez aşıldı

savaş uçakları, 'ın başkenti Beyrut üzerinde 30 dakikadan kısa bir süre içinde üç kez ses duvarını aştı.

Ses duvarının aşılması, İran destekli grup Hizbullah lideri Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesinde kentte insanların kaçışmasına neden olan yüksek sesli patlamalara yol açtı.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti üzerinde alçaktan uçarken, görgü tanıkları uçakları çıplak gözle görebildiklerini söyledi. Patlamalar Beyrut'ta son yıllarda duyulan en yüksek seslerdi.

Bir Reuters muhabiri, Beyrut'un Badaro semtindeki bir kafede bulunan insanların, sesin şehirde yankılanması üzerine dağıldığını gördü.

ANMA KONUŞMASI YAPACAKTI

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, Lübnanlı silahlı grubun üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'un güney banliyölerinde bir İsrail saldırısında öldürülmesinin üzerinden geçen bir haftayı anmak üzere konuşma yapacaktı.

Hizbullah, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinden birkaç saat önce gerçekleşen bu cinayete karşılık verme sözü verdi.

İkiz cinayetler bölgeyi savaşın eşiğine getirirken, İran da acı verici ve sert bir yanıt verme sözü verdi.

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