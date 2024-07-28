İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail'in kuzeyindeki Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına roket isabet etti, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, gece boyunca Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu

'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında çocukların da yer aldığı 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail bu saldırıdan Hizbullahı sorumlu tutarken, Hizbullah ise olayla ilgili hiçbir bağlantılarının bulunmadığını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, gece boyunca savaş uçaklarının Hizbullah'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusunun açıklamasında, "İsrail Hava Kuvvetleri, gece boyunca Lübnan topraklarının derinliklerinde ve güney Lübnan'da, Chabriha, Borj El Chmali, Bekaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam ve Tayr Harfa bölgelerindeki silah depoları ve terörist altyapıları da dahil olmak üzere bir dizi Hizbullah terör hedefini vurdu." ifadeleri yer aldı.

"TOPYEKÜN SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden ise "Topyekün savaşa hazırlanıyoruz" açıklaması gelmişti.

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İsrail savaş uçakları Hizbullah hedeflerini vurdu - 1

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