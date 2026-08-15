İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani beldesini vurdu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinde Ensar beldesinde bulunan eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ev tamamen yıkılırken 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cenazeleri ve yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların Nebatiyye'deki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

İsrail güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Nebatiyye ve Bint Cubeyl kentleri ile çevrelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun Bint Cubeyl'de bazı evleri havaya uçurduğu, Kunin-Saff el-Heva yolunun çevresindeki evlere ağır makineli silahlarla ateş açtığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının da gece yarısından kısa süre önce Mansuri beldesindeki el-Muşa bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.