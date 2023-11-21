İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nı vurdu: 17 ölü

İsrail ile Hamas arasında 45 gündür kesintisiz süren çatışmalara ara verilmesi beklenirken, gece saatlerinde yeni bir saldırı haberi eldi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı.

Hava saldırısına 17 kişi hayatını kaybetti., çok sayıda kişide yaralandı.



Ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi.



Şihab haber ajansının Gazze'den aktardığı anlık gelişmelere göre de İsrail uçakları, Cibalya bölgesindeki Hademat Kulübü yakınlarında 5 ailenin evini bombaladı.



Han Yunus Mülteci Kampı'nın doğusundaki Beni Sehila beldesindeki tarım alanları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.



Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırıları sürerken arazide şiddetli çatışmalar olduğu kaydedildi.

