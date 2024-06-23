İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD yolcusu: "İlişkilerimiz her zamankinden daha önemli"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve mevkidaşı Llyod Austin ile Washington'da bir araya gelecek. Ziyaretten önce konuşan Gallant, "ABD ile ilişkilerimiz her zamankinden daha önemli" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant ABD yolcusu: "İlişkilerimiz her zamankinden daha önemli"

Savunma Bakanı Yoav Gallant, bugün 'yi ziyaret edecek.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve kongre yetkilileri de dahil olmak üzere üst düzey Biden yönetimi ile bir araya gelecek.

Açıklamaya göre Gallant, İsrail'in güney ve kuzeyindeki son gelişmeleri, Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest bırakılması için devam eden çabaları, iki ülke arasındaki işbirliğini ve İsrail'in Ortadoğu'daki askeri faaliyetlerinin korunmasını ele alacak.

Gallant, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz her zamankinden daha önemli. Gazze'deki savaşın üçüncü aşamasına geçiş büyük önem taşıyor. Bu konuları üst düzey ABD'li yetkililerle ele alacağım" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında can kaybı 38 bine dayanırken, dün akşam Tel Aviv’de binlerce kişi, hükümet karşıtı eylem düzenledi.

Erken seçim çağrısı yapan protestocular caddeleri ateşe verdi. Polisin eyleme müdahelesi sonucu çok sayıda İsrailli gözaltına alındı.

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