İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'de

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'yi ziyarete gitti. Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham ile bir araya gelen Gallant, Graham ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Senatör Lindsey Graham ile rehineleri eve getirmek, Hamas'ın kabiliyetlerini ortadan kaldırmaya devam etmek ve kuzey sınırımızı Hizbullah'a karşı savunmak için çalışırken ABD'nin desteğinin devam etmesinin önemi hakkında harika bir görüşme yaptık. İsrail'in yanında durduğunuz için teşekkür ederim Senatör” dedi.