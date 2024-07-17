İsrailli Bakan Gallant, Gazze'deki durumun rehine anlaşmasına uygun olduğunu öne sürdü

ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki "askeri operasyonların" rehine anlaşmasına varılmasını sağlayacak koşulları yarattığını öne sürdü. İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve rehine anlaşmasına varılması için arabulucularla görüşmeler sürüyor.

İsrailli Bakan Gallant, Gazze'deki durumun rehine anlaşmasına uygun olduğunu öne sürdü

Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'deki "askeri operasyonların" rehine anlaşmasına varılmasını sağlayacak koşulları yarattığını iddia etti.

Gallant'ın ofisinin bildirdiğine göre, İsrailli bakan bu açıklamaları Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün gece gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptı.

Açıklamaya göre Gallant, “Gazze'deki IDF (İsrail Silahlı Kuvvetleri) operasyonları, şu anda en yüksek ahlaki zorunluluk olan rehinelerin iadesi için bir anlaşmaya varılması için gerekli koşulların oluşmasını sağladı” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önceki gün, iki üst düzey İsrailli yetkiliye, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarda "kabul edilemeyecek kadar yüksek" sivil kayıplar yaşandığını söylemişti.

İsrail ordusu son günlerde sivillerin barındığı bir mülteci kampı ve Birleşmiş Milletler tarafından işletilen çok sayıda okul da dahil olmak üzere birçok ölümcül saldırı düzenledi.

Son olarak dün Han Yunus ve Gazze'ye yönelik saldırılarda en az 57 Filistinli hayatını kaybetti.

7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısı ise 39 bine dayandı.

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