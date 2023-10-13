İsrail Savunma Bakanı Gallant: Gazze'ye saldırılar uzun sürecek

Gallant, "Bu, İsrail'in müreffeh bir devlet olarak, demokratik bir devlet olarak, Yahudi halkının anavatanı olarak var olması için verilen bir savaştır. Evimiz için savaşıyoruz. Geleceğimiz için savaşıyoruz. Yolumuz uzun olacak ama eninde sonunda kazanacağımıza söz veriyorum. Gazze’ye saldırılar uzun sürecek, ancak güçlü ve etkili olacak. Hamas’ı ortadan kaldıracağız.” açıklamasını yaptı.



Diğer taraftan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, israil güçleri Hamas'ın yıkıcı saldırısına yanıt olarak Gazze'ye yönelik olası bir işgale hazırlanırken Pentagon'un İsrail'e daha fazla askeri yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi.



Austin, mühimmat, hava savunma kabiliyeti ve diğer ekipman ve kaynakların Washington'un en yakın Orta Doğu müttefikine "hızla aktığını" söyledi. Austin, "ABD Savunma Bakanlığı gerektiği takdirde ilave varlıklar konuşlandırmaya tamamen hazırdır." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.



Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan açıklamada (HRW) İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığı bildirilmişti.



Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." paylaşımı yapılmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin