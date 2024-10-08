İsrail Savunma Bakanı Gallant: "Görünüşe göre" Nasrallah'ın halefi de öldü

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın konuşmasının ardından bir açıklama da İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan geldi.

Ordunun kuzey komutanlığını ziyaret eden Gallant, Hizbullah'ın "başsız bir örgüt" olduğunu söyledi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "ortadan kaldırıldığını" ifade eden Gallant, onun yerine geçecek kişinin de "görünüşe göre" ortadan kaldırıldığını belirtti.

Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Seyfettin'in geçen haftaki bir İsrail saldırısında hedef alındığı öne sürülmüştü. Hizbullah, Seyfettin'den saldırıdan sonra haber alınamadığını açıklamıştı.

Gallant, bu gerçekliğin dramatik sonuçları olduğunu, çünkü örgütte kararları verecek kimsenin bulunmadığını öne sürdü. Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana Hizbullah'ın "hırpalandığını ve kırıldığını" ifade etti.

Ayrıca Hizbullah'ın saldırı yeteneklerinin ağır darbeler aldığını ve örgütün, Hamas'ın başladığı duruma benzer, hatta daha kötü durumda olduğunu iddia etti.



Savaştaki bir yılda, Hamas'ın parçalanmış, Hizbullah'ın yaralanmış bir örgüt olduğu görüşünü dile getiren Gallant, “Lübnan'daki duman dağıldığında İsrail'in eylemleri tüm Ortadoğu'da görülüyor" diye konuştu.

HİZBULLAH: KAYIPLARIN YERİ DOLDURULDU

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, bugün yaptığı açıklamada, "Kayıplarımızın yerleri dolduruldu. İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal" demişti.

Kasım, örgütün savaşçılarının İsrail'in kara saldırılarını geri püskürttüğüne dikkat çekti. Öte yandan yeni genel sekreterin yakında seçileceğini ancak savaş durumu nedeniyle seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti.