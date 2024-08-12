İsrail Savunma Bakanı Gallant: İran geniş çaplı bir saldırıya hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e İran'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.



İsrail Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada görüşmenin gece gerçekleştiğini doğruladı.



Açıklamada Gallant ve Austin'in operasyonel ve stratejik koordinasyon ile İsrail ordusunun İran'ın tehditleri karşısında hazırlığını ele aldıkları belirtildi.



Bu sırada Austin, Ortadoğu'ya bir güdümlü füze denizaltısının konuşlandırılması emrini verdi.



ABD ordusu İsrail'in savunmasını desteklemek üzere bölgeye ilave savaş uçakları ve donanmaya ait savaş gemileri göndereceğini açıklamıştı.



Yerel haber ajansları, İran Devrim Muhafızları'ndan bir komutan yardımcısının Dini Lider Ali Hamaney'in Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle İsrail'i "sert bir şekilde cezalandırma" tehdidini yerine getireceğini söylediğini aktardı.