İsrail Savunma Bakanı Gallant: İran'a verilecek yanıt ölümcül ve şaşırtıcı olacak

İsrail'in İran'ın füze saldırısına nasıl yanıt vereceği merak konusu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun İstihbarat Direktörlüğü bünyesindeki Birim 9900'ü ziyaret etti.

Burada İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın "başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını" öne sürerek, saldırının "ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı" olacağını söyledi.

Tüm askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış durumda olduğunu ifade eden Gallant, İran'ın geçen hafta düzenlediği saldırının "agresif" olduğunu ancak hatalı oldukları için "başarısız" olduğunu savundu.

FÜZE SALDIRILARI NASIL BAŞLADI?



İran ve İsrail arasındaki gerilim, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi ile başladı. İran Tahran'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu ancak İsrail saldırıyı üstlenmedi.

Tahran yönetimi, intikam sözü verirken İran füzeleri İsrail semalarında görüldü. Bu İran'ın İsrail'e ilk füze saldırısı oldu.



Ardından İsrail gizli servisi Hizbullah'ın kullandığı cep telefonu ve telsizleri patlatarak yıkıcı bir saldırı gerçekleştirdi.



İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.



İran bu saldırı sonrası hipersonik füzeleri ilk kez kullanarak İsrail kentlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda yaklaşık 200 füze kullanıldı. Demir Kubbe'yi geçen İran füzeleri İsrail kentlerine düştü.



Tel Aviv yönetimi ise İran'ın bu saldırısına sert karşılık verileceğini açıkladı.

