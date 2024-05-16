İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah'a ek birlik girecek, Hamas'ı yıpratıyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ilave birliklerin Refah'a kara operasyonuna katılacağını açıkladı. Gallant, Refah'ta çok sayıda tünelin imha edildiğini söyledi ve "Hamas'ı yıpratıyoruz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant: Refah'a ek birlik girecek, Hamas'ı yıpratıyoruz

, 'nin kuzeyindeki Refah kentine yönelik operasyon planına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ilave birliklerin Refah'a kara operasyonuna katılacağını açıkladı.

Gallant, "Bu operasyon bölgeye ilave birliklerin girmesiyle devam edecek. birliklerimiz tarafından çok sayıda tünel imha edildi ve daha fazlası yakında imha edilecek" dedi.

"Bu eylem yoğunlaşacak" diyen Gallant, "Hamas, yeniden organize olabilen bir örgüt değil. Yedek birliği yok, tedarik stokları ve teröristleri tedavi etme kabiliyetleri yok. Sonuç olarak Hamas'ı yıpratıyoruz" ifadelerini kullandı.

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