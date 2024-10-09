İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi: "Gitmesini Netanyahu istemedi" iddiası

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gallant'ın yarın ABD'ye yapacağı ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Gallant, ziyareti çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecekti.

"GİTMESİNİ NETANYAHU İSTEMEDİ" İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Gallant ile gerçekleştirdiği görüşmede Savunma Bakanı'nın ABD'ye yapmayı planladığı bir günlük ziyareti ele aldı.



Netanyahu, öncesinde kendisinin ABD Başkanı Biden ile telefonda görüşmek istediğini ve Gallant'ın bu görüşme olmadan ABD'ye hareket etmesine karşı olduğunu Savunma Bakanı'na iletti.



Buna ek olarak Netanyahu, Gallant'tan İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'in İran'a vereceği yanıtı onaylamasından sonra ABD'ye hareket etmesini istedi.



Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına verilecek yanıtı görüşmek için bir günlük ziyaret kapsamında bu akşam Washington'a hareket etmesi ve yarın da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmesi planlanıyordu.



Netanyahu'nun talebi doğrultusunda Gallant'ın ABD'ye hareketinde gecikme yaşanabileceği belirtiliyor.

