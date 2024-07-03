İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Lübnan'a saldırı sinyali: "Her türlü eylem için hazır olacağız"

İsraı̇l Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a saldırı sinyali verdi.

Gallant, bugün yaptığı açıklamada, "Lübnan'da gereken her türlü eylemı̇ gerçekleştı̇rmek ı̇çı̇n tam hazırlık durumuna ulaşacağız" dedi.



İsrailli bakan, müzakere yoluyla bı̇r anlaşmaya varmayı tercı̇h ettı̇klerı̇nı̇ ancak "gerekı̇rse nasıl savaşılacağını bı̇ldı̇klerı̇nı̇" söyledı̇.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati de bugün sınırda tırmanan gerilimle ilgili açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ve ihlallerini, uluslararası toplumun engel olmasını gerektiren "yıkıcı ve terör saldırıları" olarak nitelendiren Mikati, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da değindi.

Mikati, "Barışın özü, Filistin halkının kendi topraklarında özgür ve bağımsız bir devlette yaşamasıdır. Bunun önüne geçecek her türlü girişim, Ortadoğu'da ve dünyada daha fazla krize neden olacaktır" dedi.



İsrail'in, Hizbullah ile devam eden çatışmalarda, Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabaları hedef aldığını söyleyen Mikati, "halkın kasıtlı olarak öldürüldüğünü ve buradaki mahsullerin yakıldığını" ifade etti.

Lübnan başbakanı, şunları ekledi: "Lübnan'ın güneyindeki olaylar, her ne kadar Gazze Şeridi'ndeki trajedinin bir yankısı olarak görülse de gerçekte İsrail'in ulusal egemenliğe yönelik giderek artan saldırıları ve ihlallerinin bir sonucudur."



Öte yandan İsrail ordusu bugün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda bir aracı vurdu. Saldırıda iki kişi yaralandı.