İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru eleştirisi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ateşkes önündeki en büyük krizlerden olan Philadelphi Koridoru konusunda Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi. Amerikan düşünce kuruluşlarının bildirdiğine göre Gallant, koridoru sekiz saat içinde geri alabileceklerini savundu.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru eleştirisi

Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeme yönündeki tutumunu eleştirdi.

Savaş gözlemcilerinin bildirdiğine göre Gallant, yaptığı açıklamada İsrail'in, Gazze'den çekilmesinin ardından gerekirse birkaç saat içinde  koridor üzerinde yeniden kontrol kurabileceğini söyledi.

İsrail'in, Gazze'nin Mısır'la olan güney sınırı boyunca uzanan koridordan geri çekilmeyi reddetmesi, ateşkes anlaşmasına varılmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Amerikan düşünce kuruluşları Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi'ne (CTP) göre Gallant, özel bir kabine toplantısında konuştu.

Gallant, Netanyahu'nun güvenlik kabinesinden aldığı desteği eleştirerek, İsrail'in “geri çekilmesi halinde koridoru sekiz saat içinde geri alabileceğini” savundu.

Netanyahu, koridoru Hamas için hayati önem taşıyan bir “oksijen borusu” olarak tanımlıyor ve İsrail'in bölgede askeri kontrolünü sürdürmesi gerektiğini söylüyor.

Hamas ise İsrail askrei Gazze'den tamamen çekilmeden ateşkes olmayacağı konusunda ısrarcı.

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