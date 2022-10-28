İsrail Savunma Bakanı Gantz: Türkiye ile işbirliğinin kapıları açıldı

Türkiye'ye 12 yıl aradan sonra gelen ilk İsrail Savunma Bakanı olan Benjamin Gantz ziyaretini tamamladı.

Ülkesine dönüşte havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gantz, ziyaretiyle birlikte güvenlik alanında işbirliği için kapının açıldığını söyledi.



İsrail'in Türkiye'yi önemli bir aktör olarak gördüğünü söyleyen Gantz, "Ne yazık ki son 10 yılda ilişkilerimiz sürse de pek iyi değildi. Büyük ölçüde Filistin meselesiyle ilgili olarak bir anlaşmazlık vardı" dedi.

Gantz, "Filistin meselesi hakkında halen farklı yaklaşımlarımız var. İsrail tüm bölgede ve Filistin'deki güvenlik ihtiyaçları konusunda endişeli. Ama bir yandan da Filistinlilerin insani yardım ve ekonomi gibi alanlarda destek ihtiyaçlarını anlıyoruz" diye konuştu.

İsrailli bakan Türkiye ile ekonomi ve savunma alanında ilişkileri güçlendirmek için büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.

"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Milli Savunma Bakanı Akar ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Gantz, "Görüşmemiz güvenlik alanında, potansiyel iş birliği kapılarını açan ve yol gösteren önemli bir ilk üst düzey görüşmeydi. Henüz spesifik projeler üzerine konuşmadık. Tüm bunlar ilerleyen dönemde kuşkusuz ele alınacak" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'A DEMİR KUBBE SATIŞI OLACAK MI?

İsrailli bakana Türkiye ziyareti öncesinde planlanan ancak son anda iptal edilen Yunanistan ziyareti ve Güney Kıbrıs'a satışı gündemde olan Demir kubbe hava savunma sistemi de soruldu.

"Yunanistan ziyaretimi tamamen teknik ve güvenlik sebeplerine bağlı olarak iptal etmek zorunda kaldım" diyen Gantz şöyle devam etti:

"Yunanistan’la ilişkilerimizle ilgili bir durum kesinlikle değil. Yunanistan savunma bakanıyla da görüştüm ve o da durumu tamamen anladı. Demir kubbe konusunda henüz bir şey kararlaştırılmadı, bir karar verilmedi. Eğer bu konuda yeni gelişmeler olursa bunları da kamuoyuna açıklayacağız elbette."