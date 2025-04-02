İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de operasyonlar genişleyecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, geniş alanların ele geçirileceğini ve bu yerlerin güvenli alan olarak ilan edileceğini belirtti.

Katz, geniş bir bölge için de tahliye çağrısı yaptı. Filistinlilere Hamas'ı ortadan kaldırma çağrısı ve rehineleri geri gönderme yönünde uyarı da yaptı.

İsrail ordusunun bayram boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları da devam etti. En son güneydeki Refah kentinde tahliye çağrısı yapılmıştı.



