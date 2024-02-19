İsrail Savunma Bakanı: Hamas Gazze'deki liderini değiştirmek istiyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant pazar günü yaptığı durum değerlendirmesinde, Hamas'ın Gazze şefiyle iletişimin tamamen kesilmesi nedeniyle Yahya Sinwar'ın yerine geçecek birini aradığını söyledi.



Gallant İsrail Savunma Kuvvetleri'nn Güney Komutanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında, "Hamas komutanlarına güvenmiyor. Örgütün Gazze ayağı yanıt vermiyor, sahada konuşacak lider yok. Bu, Gazze'yi kimin yöneteceğine karar vermek için bir ihale yapıldığı anlamına geliyor.Şu anda kontrolde kimse yok ve operasyonları yöneten kimse yok." diye konuştu.



Han Yunus'ta yaklaşık 200 şüphelinin teslim olduğunu öne süren Gallant, "Elinde RPG ve tüfek olan insanlar gerçeği anlayarak savaşı bıraktı. Kaderlerinin ölmek ya da silah bırakmak olduğunu anladılar. Üçüncü bir seçenek yok" diye konuştu.

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