İsrail Savunma Bakanı Katz, ikinci aşamaya geçilse dahi Sarı Hat'tan çekilmeyeceklerini söyledi

Katz, Yediot Ahronoth gazetesi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "Hamas'ın ne silahlarıyla ne de tünelleriyle kalmasına izin vereceğiz. Bu konudaki parolamız çok basit: Son tünele kadar." ifadelerini kullandı.

Gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre Katz, savaş dönemlerinde mühimmat temini konusunda müttefiklerle yaşanan geçici anlaşmazlıklara değindi. Katz, "İsrail'in, kendisini bağımsız şekilde koruma gücüne kavuşabilmesi için yerli silah üretim imkanlarını genişletmesi gerekiyor." dedi.

ABD'nin çoklu cephelerde yaşanan çatışmalarda önemli bir müttefik olarak İsrail'e destek verdiğini kaydeden Katz, buna karşın bazı temel görüş ayrılıklarının da yaşandığını belirtti.

"İSRAİL KALKANI" İÇİN 95 MİLYAR DOLAR

Savunma Bakanlığının uzun vadeli bir girişim başlattığını duyuran Katz, şunları aktardı:

"Geçici olarak 'İsrail Kalkanı' adı verilen bu girişim kapsamında, gelecek 10 yıl boyunca savunma bütçesine 95 milyar dolar eklenecek."

Katz, bu planın İsrail'in ekonomik gücüne olan güvenden kaynaklandığını vurgulayarak, "Güvenlik olmaksızın ekonomi, ekonomi olmaksızın da güvenlik olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANIYOR



ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasını uygulayacak en tepedeki yapılarından olan Gazze Barış Kurulu 'nun ilk toplantısı 19 Şubat'ta Washington'da yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaparken, Gazze Barış Kurulu’nun Washington’daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı.



GAZZE'DE ATEŞKES



ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Ateşkeste daha karmaşık bir süreç olan ikinci aşamaya geçildi. İsrail ordusunun Gazze'nin güney ve doğu şeritleri ile kuzeydeki geniş alanlarda devam eden işgalini sonlandırarak ek geri çekilmeler yapması planlanıyor. İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tutuyor.